1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ayıüzümü bitkisi prostata iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisinin prostat büyümesinden kaynaklanan şikâyetleri giderdiği bildirildi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:44
Takip Et

Ayıüzümü bitkisi prostata iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisi prostata iyi geliyor
+
Aa
-

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

PROSTAT NEDİR?

Prostat, idrar torbasının hemen altında, bağırsakların ön tarafında, idrar torbasının çıkışını çepeçevre saran bir salgı bezidir. Erkek üreme sisteminin bir parçası olan, başlıca görevi spermleri koruyan sıvıyı üretmek ve spermleri bu sıvı içinde sağlıklı bir şekilde saklamak olan prostat bununla birlikte mesanenin ağzını sıkarak, idrar kaçırılmasını önler.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları  şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
1
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
2
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
3
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
4
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
6
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
7
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Antakya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Antakya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Antakya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
﻿Uzmanından hayat kurtaran yaşam üçgeni açıklaması
﻿Uzmanından hayat kurtaran yaşam üçgeni açıklaması
﻿Uzmanından hayat kurtaran yaşam üçgeni açıklaması
﻿Sermaye artırımlarında yeni vergi indirimi düzenlemesi
﻿Sermaye artırımlarında yeni vergi indirimi düzenlemesi
﻿Sermaye artırımlarında yeni vergi indirimi düzenlemesi
﻿Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor
﻿Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.