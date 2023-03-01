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Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisi diğer ismiyle itüzümünün idrar yollarındaki taşların düşmesine yardım ettiği vurgulandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:29
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Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor

Ayıüzümü bitkisi taş düşürülmesine iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

Ayıüzümü bitkisinin idrar yollarındaki taşların düşmesine yardım ettiğinin altı çizildi.

MESANE TAŞI NEDİR?

İdrar kesesi ya da idrar torbası olarak da adlandırılan mesane, böbreğin ürettiği idrarı depolayan ve belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra üretra kanalı aracılığıyla idrarın boşaltılmasını sağlayan organdır. Bazı durumlarda idrarda taş oluşumuna neden olabilen normalden daha yüksek oranlarda kalsiyum, magnezyum ve oksalat gibi mineraller görülebilir. Bu minerallerin idrar torbasında birikmesi ve çökmesi ile  oluşan sert kitlelere ya da kümelere ise mesane taşı adı verilir.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları  şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.

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