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İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı

Yapay zeka uygulaması GENİE’nin “Enflasyon Nasıl Düşürülür” sorusu Türkçe sorulduğunda Erdoğan’ın savunduğu “Faizler düşürülmeli” yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:41
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Aykut Erdoğdu açıkladı. İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı

İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
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İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz sebep enflasyon sonuç” politikasına destek verdiğini açıkladı.

GENİE adlı yapay zeka uygulamasında “Enflasyon Nasıl Düşürülür” sorusu Türkçe sorulduğunda Erdoğan’ın savunduğu “Faizler düşürülmeli” yanıtı verdiği ortaya çıktı.

Fakat aynı soru İngilizce sorulduğunda ise uygulamanın “Faizler yükselmeli” şeklinde yanıt verdiği anlaşıldı.

Aykut Erdoğdu yaptığı paylaşımda da buna dikkat çekerek şunları aktardı:

“GENİE adlı yapay zeka uygulamasına ‘Enflasyon Nasıl Düşürülür’ sorusunu Türkçe yazdığımda… ‘Faizler Düşürülmeli’ diye cevap veriyor… Aynı soruyu İngilizce sorduğumda “Faizler Yükselmeli” diye cevap veriyor… Bu konuda çok espri yapılabilir ancak konu ciddi olabilir…

Bildiğim kadarıyla yapay zeka üretilmiş tüm verilere bakarak bir karar veriyor… Veri neyse sonuç öyle çıkıyor… Bizde ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yanlışlığı üzerine o kadar çok yazıldı ki gerçeklik değişti… Bir yanlışı yeterince tekrar ederseniz yapay zeka bile yanılır…”

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Süleyman keltoş
1.01.2023 23:19
Küfe Garip gurebanin sirtinda Faizci tefecinin keyfi yerinde  
 
Kel Sülo
1.01.2023 23:16
Anamız ağladı faiz yüzünden Anamı da alıp gidiyorum ulkeden  
 
adem
1.01.2023 23:15
esas sorun faiz değil ki o müslüman ülkemizdeki insanları kandırmak için söylenen sözlerdir,esas sorun doların ve euronun tl karşısındaki fiyatının yüksek tutulmasıdır,insanları ekonomi ile iyi kandır  
 
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