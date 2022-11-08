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Bankaların üst düzey yöneticileri ile kritik toplantı yaptılar. Merkez Bankası’ndan faiz eleştirilerine yanıt

Merkez Bankası'nın (TCMB) bazı banka genel müdürleri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirerek son dönemde sektörden eleştiri alan politikalara kararlı şekilde devam edeceği mesajını verdiği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 21:00
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Merkez Bankası’ndan faiz eleştirilerine yanıt. Bankaların üst düzey yöneticileri ile kritik toplantı yaptılar

Bankaların üst düzey yöneticileri ile kritik toplantı yaptılar. Merkez Bankası’ndan faiz eleştirilerine yanıt
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Reuters'a bilgi veren iki bankacılık kaynağı, aralarında İş Bankası'nın da yer aldığı bazı bankaların üst yönetiminin, ayrı ayrı TCMB ile görüştüğünü ve görüşmelerin bugün de devam ettiğini söylediler.

Toplantılara bankalardan genel müdür ve genel müdür yardımcıları düzeyinde katılım gerçekleştirildiği bildirildi.

Bir bankacılık kaynağı görüşmelerde son dönemde tartışma konusu olan regülasyonlarla ilgili karşılıklı görüşlerinin paylaşıldığı bilgisini verirken, bir diğer kaynak da bu politikalara ilişkin, "TCMB kararlı şekilde devam edeceği mesajını veriyor" dedi.

ELEŞTİRİLERE BANKALAR DA KATILMIŞTI

İkinci kaynak ayrıca, TCMB’nin “kaynakların sürdürülebilir ekonomik faaliyetin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesi yönünde oluşan politikalara devam edilecek” ve “yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışı kuvvetlendirilerek devam edecek” mesajını da toplantılarda verdiğini söyledi.

TCMB yıl boyunca kendisini döviz, tahvil, kredi ve mevduat piyasasında belirleyici konuma getiren adımlar attı.

TCMB adımlarıyla gösterge 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 26’dan yüzde 10.5’e kadar düşerken, son dönemde eleştirilere şirketlerin ardından bankalar da katılmıştı.

‘TCMB KAYNAKLARIN DOĞRU ALANA YÖNLENMESİNİ İSTİYOR’

TCMB uygulanan düşük faiz politikası ile bankaların sağladığı kaynakları net ihracat odaklı yatırımlara yani “doğru alana yönlendirmesini” istediğini ifade ediyor.

TCMB örnek olarak döviz alımı için kurumlara kredi kullandırtmıyor. Bunun yanı sıra düzenlemelerle bankalara milyarlarca TL uzun vadeli tahvil aldırarak caydırıcılık uyguluyor.

EN BELİRGİN TEPKİ İŞ BANKASI’NDAN GELMİŞTİ

İsim vermeden Kavcıoğlu’nun kararlarını eleştiren Aran şunları söyledi: “Şunu gördük ki alınan kararlarla beraber artık biz, ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz oranlarının inmesi ne açıdan size yarar? Krediye daha ucuza erişebiliyorsanız, eğer kredinin fiyatlaması ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur.”

‘Rafta duran bir kredinin’ faizinin indiğini belirten Aran şunları söyledi: “Eğer konu o krediyi erişilebilir kılmak ve bunu üretime döndürmek, yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarınızın olduğunu ifade edeyim. Tercihinde ihtiyacından dolayı yabancı para bulunan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bununla ilgili bankaların, finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın ne yeni ekonomi modeline, ne üretime, ne ihracata, ne istihdama katkısı vardır.”

 

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