Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş

Merkez Bankası’nın gösterge faizini düşürmesine rağmen mevduat faizindeki yükseliş sürüyor. Akbank bugün itibariyle 'Hoş Geldin' faizini yüzde 30’a yükseltti. Diğer bankaların da rekabet amacıyla yarın itibariyle bir aylık mevduata verdikleri faiz oranını yüzde 30’a çekmesi bekleniyor.

Paramedya’nın bankacılık çevrelerinden aldığı bilgiye göre, sektör yeniden TL mevduat yarışına başlıyor. Sektörde geçen haftaya kadar yüzde 24 ile 27 bandında olan Türk Lirası mevduat oranı bugün itibariyle yüzde 30’a yükseldi. Yüzde 30 faiz uygulamasını ilk devreye sokan Akbank oldu. Akbank cuma günü aldığı karar ile bugün itibariyle 1 aylık TL mevduatına yüzde 30 faiz verecek.

DİĞER BANKALAR DA SIRADA

Akbank'ın attığı ilk adımın ardından üç büyük bankanın da TL mevduatında faiz artırmaya hazırlandığı öğrenildi. TL mevduat faizini yüzde 30’a çekeceği belirtiliyor. Bu hafta içerisinde küçük ölçekli mevduat bankalarının bu oranı yüzde 34’e kadar yükseltmesi bekleniyor.