31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş

Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş

Mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor. Akbank Hoş geldin faizini yüzde 30'a yükseltti. Akbank ilk adımı attı. Bankalar mevduat faizinde yüzde 30’a 'hoş geldin' dedi

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:28
Takip Et

Faizde eskiye dönüş. Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. İlk adım Akbank'tan geldi

Bankalar hoş geldin faizinde çıldırdı. Faizde eskiye dönüş
+
Aa
-

Merkez Bankası’nın gösterge faizini düşürmesine rağmen mevduat faizindeki yükseliş sürüyor. Akbank bugün itibariyle 'Hoş Geldin' faizini yüzde 30’a yükseltti. Diğer bankaların da rekabet amacıyla yarın itibariyle bir aylık mevduata verdikleri faiz oranını yüzde 30’a çekmesi bekleniyor.

Paramedya’nın bankacılık çevrelerinden aldığı bilgiye göre, sektör yeniden TL mevduat yarışına başlıyor. Sektörde geçen haftaya kadar yüzde 24 ile 27 bandında olan Türk Lirası mevduat oranı bugün itibariyle yüzde 30’a yükseldi. Yüzde 30 faiz uygulamasını ilk devreye sokan Akbank oldu. Akbank cuma günü aldığı karar ile bugün itibariyle 1 aylık TL mevduatına yüzde 30 faiz verecek.

DİĞER BANKALAR DA SIRADA

Akbank'ın attığı ilk adımın ardından üç büyük bankanın da TL mevduatında faiz artırmaya hazırlandığı öğrenildi. TL mevduat faizini yüzde 30’a çekeceği belirtiliyor. Bu hafta içerisinde küçük ölçekli mevduat bankalarının bu oranı yüzde 34’e kadar yükseltmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekila
31.01.2023 16:08
Milletin dövizini nasıl alırız çabaları bunlar. Kredi çekenler de aynı akıbeti yaşayacak.  
 
Üstün Türkeli
31.01.2023 16:01
Rahmetli Nas'ın ruhu şad olsun.  
 
ADALET
31.01.2023 16:00
ilk önce akpli dindarlar koşar. ilk önce cami dernekleri koşar..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
7
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.