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Dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi

Engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bilim insanları protez el geliştirdi. Bu protez el sayesinde en hassas maddelere bile dokunulduğunda cihaz dokunmaya duyarlı hale gelip kullanıcıyı uyarıyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:28
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Dokunmaya duyarlı protez el icat edildi

Dokunmaya duyarlı protez el geliştirildi
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Biyonik cihaz üreticisi olan Psyonic, çoklu dokunma geri bildirim özelliğine sahip ilk biyonik el olan ve Ability Hand adlı protez elini tanıttı. Bu protez el, tuttuğu şeyleri, hatta en hassas nesneleri bile hissedebiliyor.
Psyonic’e göre Ability Hand, çoklu dokunmatik geri bildirim özelliğine sahip ilk biyonik el olarak tanıtıldı.

DonanımHaber'den aktarılan bilgilere göre; Ortalama bir insan elinden yüzde 20 daha hafif olan elin ağırlığı 490 gram. 200 milisaniyelik kapanma hızı, onu piyasadaki diğer tüm biyonik ellerden daha hızlı hale getirirken kavrama yeteneği açısından da devrimsel bir işaret olarak görülebilir.

GERİ BİLDİRİM YAPIYOR

32 kavrama seviyesiyle birlikte gelirken protez elin parmak uçlarında yer alan sensörler yardımıyla titreşim düzeyinde kullanıcıya geri bildirim sağladığı ifade edildi. Duygusal geri bildirim olarak adlandırılan bu özellik piyasadaki çok az biyonik protezin mevcut olduğu belirtildi. Bu özellik sayesinde kullanıcıların hayatı çok daha kolay hale gelecek.

Örneğin yumurta gibi çok hassas şeylerin hissedilmesi sağlanacak. 

Psyonic esasında birkaç yıldır Ability Hand’i geliştiriyor ve yeni özelliklerle güncelliyor. Ürün bir günlük kullanım sunan bir dahili pil ile geliyor ve sadece bir saatte tam şarj olabiliyor. Android tabanlı bir mobil uygulama ile konfor odaklı ayarlamaların yapıldığı Ability Hand, hali hazırda ABD’de satışa sunulmuş durumda. İlerleyen dönemler ürünün diğer ülkelerde de satılması hedefleniyor.

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