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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor Kulübü, teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirileceği ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 06:57
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Aykut Kocaman iddiasıyla ilgili Konya'dan açıklama

Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
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Konyaspor'da sezon sonunda teknik direktör Stanojevic'in yerine Aykut Kocaman'ın getirileceği iddia edilmişti.

Konyaspor yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübün genel sekreteri Sertaç Tuza şunları söyledi:

"Konyaspor yönetimi olarak değerli teknik adam Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic görevine devam etmektedir. Kalan 11 hafta içerisinde Süper Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonu ise Teknik Direktörümüz Stanojevic ile birlikte yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Yönetimimizin Stanojevic hocamıza desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." 

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