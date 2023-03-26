﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor'da sezon sonunda teknik direktör Stanojevic'in yerine Aykut Kocaman'ın getirileceği iddia edilmişti.

Konyaspor yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübün genel sekreteri Sertaç Tuza şunları söyledi:

"Konyaspor yönetimi olarak değerli teknik adam Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic görevine devam etmektedir. Kalan 11 hafta içerisinde Süper Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Sezon sonu ise Teknik Direktörümüz Stanojevic ile birlikte yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Yönetimimizin Stanojevic hocamıza desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır."