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Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı

Bir süredir takım çalıştırmayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 06:18
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Aykut Kocaman'la ilgili flaş iddia

Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı
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Uzun süredir takım çalıştırmayan, gelen teklifleri de geri çeviren teknik direktör Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e dönüş hazırlığı içinde olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü olan Kocaman, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, Malatyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Başakşehir'de görev yapmıştı.

Sabah'taki habere göre; Konyaspor takımın başına gelecek sezon için Aykut Kocaman'ı getirecek.

İlhan Palut'tan sonra göreve Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor, beklenen sonuçları alamamıştı. 

Yönetimin Stanojevic'le sezon sonunda vedalaşacağı, yerine de Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürüldü.

Kocaman, Konyaspor'u daha önce Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı.

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