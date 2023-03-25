Aykut Kocaman Süper Lig'e dönüyor. İşte yeni takımı

Uzun süredir takım çalıştırmayan, gelen teklifleri de geri çeviren teknik direktör Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e dönüş hazırlığı içinde olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin efsane golcüsü olan Kocaman, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, Malatyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Başakşehir'de görev yapmıştı.
Sabah'taki habere göre; Konyaspor takımın başına gelecek sezon için Aykut Kocaman'ı getirecek.
İlhan Palut'tan sonra göreve Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor, beklenen sonuçları alamamıştı.
Yönetimin Stanojevic'le sezon sonunda vedalaşacağı, yerine de Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürüldü.
Kocaman, Konyaspor'u daha önce Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı.
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