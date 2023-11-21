Aynı evde kalan Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Suriyeliler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Aynı evde kalan Suriyelilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Bursa Gemlik'teki olay Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi. İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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