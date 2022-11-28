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İçişleri Bakanı Soylu'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgi. Twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da katıldığı sohbet odasında "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 00:27
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İstiklal Caddesinde gerçekleşen terör saldırısına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgi. Twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
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Soylu, sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi" dedi.

"TERÖRİSTİN SÖZDE EŞİNİN FOTOĞRAFLARI"

Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki hain saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını söyledi. Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı.

Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün istihbaratı, ordusu, jandarması, polisi ve savunma sanayii aktörleriyle bir arada hareket ettiğini belirterek, "Biz ilk kez bir fırsat ele geçirdik.

Büyük devlet aklı. Biz önümüzü göremezken yıllar önce 2023 hedefi ortaya koyduk. 2053 hedefi... 2071 hedefi... Şimdi yetmedi Türkiye Yüzyılı hedefi ortaya koyuyoruz. Yani Türkiye'den kimse böyle bir şey beklemiyordu" sözlerini kullandı.

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