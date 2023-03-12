DSP'li 51 eski bakan ve vekilden Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması. Cumhur İttifakı'na katılacakları iddia edilmişti

DSP’li 51 eski bakan ve milletvekili bugün yayınladıkları bildiri ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıkladı. Alınan kararı 21. Dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz kamuoyuna duyurdu.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Cumhur İttifakı'na katılabileceği iddia edilmişti. İddialara ilişkin açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını söylemiş ve “Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi” demişti.

51 ismin açıklaması şöyle:

“BU SEÇİMLER, CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİDİR”

“Bu seçimler, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Ya, Cumhuriyet’in bütün kurum ve kazanımlarının içini boşaltan mevcut iktidar yoluna devam edecek ya da Atatürk’ün bize en büyük miras olarak bıraktığı Cumhuriyet kazanacaktır.

Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan Cumhuriyet’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır. Dolayısıyla biz demokratik solcular olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Millet İttifakı’nı ve onun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz. Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz. DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, Millet İttifakı'nı da bu önerimizi dikkate almaya davet ediyoruz.”

DESTEK AÇIKLAMASINI DSP’Lİ 51 ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLİ İMZALADI

Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasını DSP’li eski bakan ve milletvekilleri imzaladı. Destek açıklamasını imzalayan DSP’liler:

Ahmet Güzel, Ahmet Tan, Ayşe Jale Ağırbaş, Akif Serin, Ali Arabacı, Ali Günay, Ali Ilıksoy, Ali Tekin, Ayşe Gürocak, Bayram Fırat Dayanıklı, Cengiz Güleç, Çetin Bilgir, Emin Kara, Erdal Kesebir, Fadlı Ağaoğlu, Güler Aslan, Hadi Dilekçi, Halil Çalık, Halit Dikmen, Hasan Akyol, Hasan Gemici, Hasan Macit, Hasan Özgöbek, Hüseyin Mert, İhsan Çabuk, İstemihan Talay, Kemal Vatan, Melda Bayer, Mehmet Çümen, Mehmet Kocabatmaz, Metin Bostancıoğlu, Mustafa Vural, M.Tahir Köse, M.Kemal Tuğmaner, Necdet Tekin, Nural Karagöz, Orhan Ocak, Ömer Üstünkol, Rahmi Sezgin, Sadık Kırbaş, Salih Dayıoğlu, Sancar Sayın, Savaş Yazıcı, Suat Çağlayan, Süleyman Yağız, Şadan Şimşek, Tarık Cengiz, Uluç Gürkan, Yalçın Gürtan, Yavuz Bildik, Yekta Açıkgöz.

(ANKA)