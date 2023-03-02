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Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor

Ayrıkotu diğer ismiyle ayrıkkökü bitkisinin böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesinden birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:53
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Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor

Ayrıkotu bitkisi böbrek taşlarının düşürülmesine iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ayrıkotunun faydaları dikkat çekti.

Ayrıkotu bitkisinin böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olduğu bildirildi.

AYRIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Buğdaygillerden yabani bir bitkidir. Sarımtırak beyaz renkteki kökü kullanılır. İlkbahar ve sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Mekkeayrığı denilen çeşidi de, ayrıkotunun özelliklerini taşır. Domuz ayrılığı ise, zararlıdır.

AYRIKOTU BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

- Kanın toksik maddelerden temizlenmesine yardımcı olur.

- Romatizmadan kaynaklanan bulguların şiddetinin azaltılmasına destek olarak, rahatlatır.

-Yaz mevsiminde tüketilmesi ile susuzluğu ve harareti giderir.

-İçerisinde bulunan maddeler ile prostatın büyümesini engelliyor.

-İdrar söktürür.

-Buralardaki iltihapları da giderir.

-Albümini atar.

-Nefrit ve nikriste de faydalıdır.

- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir ve egzamanın iyileşmesinde önemli rol oynar.

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