23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 01:19
Takip Et

Çorluda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
+
Aa
-

Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Fikret Celep idaresindeki 59 YT 895 plakalı otomobil ile Sarılar istikametine seyreden Burhanettin B. yönetimindeki 59 TJ 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN ÇIKARDI

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra 59 TJ 494 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Demet B. ile Öykü B. yaralandı. Yaralılardan Fikret Celep, sürücü koltuğundan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla özel hastaneye ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Fikret Celep, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
5
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿6 ayda 6 kedisi öldürüldü
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Yeni haftada hava nasıl olacak
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
﻿Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.