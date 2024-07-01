Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelekle geldi. Yanında 5 polis koruması var

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili duruşma bugün başlıyor.

Hazırlanan 145 sayfalık iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmanın yapılacağı adliyeye çelik yelek giyerek geldi. Ateş’in yanında 5 koruma polisi bulunuyor.

Ayşe Ateş, adliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada normal bir hayat yaşamadığını söyledi. Ateş, “Yoğun güvenlik önemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla, çok gerekli haller dışında dışarı çıkmadan; onların yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler” dedi.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YANINA OTURDU

Öte yandan gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruşma salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ayşe Ateş ile yan yana oturduğunu söyledi.

"AYŞE HANIM 'ADALET TECELLİ ETTİ' DİYENE KADAR YANINDAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşe Ateş’e destek mesajı verdi. Duruşma salonunda CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte Ayşe Ateş’in yanında oturduğu fotoğrafı paylaşan Özel şunları söyledi:

"Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti davasını Sincan'da takip ediyoruz. Adalet tecelli edene, suikast üzerindeki sis perdesi aralanana kadar bu davanın takipçisi olacağız. Yanı başında olacağız demiştik, Ayşe Hanım adalet tecelli etmiştir diyene kadar yanı başındayız..."

Öte yandan duruşma salonunda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanları, Atilla Kaya, Alişan Satılmış ve Suat Başaran da bulunuyor.