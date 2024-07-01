Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi 'Bay Kemal nerede?' diye sordu Kılıçdaroğlu 'Buradayım' dedi

Ankara’da Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili dava başladı. Bugün görülen ilk duruşmada 22 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sincan Cezaevi’nde görülen duruşmada Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in yanında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Duruşmada cinayetin azmettiricisi olduğunu itiraf eden Doğukan Çep, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağırınca duruşma salondan çıkarıldı.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ

Cinayetin azmettiricisi Doğukan Cep’in sözlerine Kılıçdaroğlu yanıt verdi. ‘Buradayım’ diyen Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum!"