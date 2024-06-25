Ayşe Ateş: Özgür Özel'i anlat derseniz hiç uzatmadan insan derim

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Ayşe Ateş: Özgür Özel'i anlat derseniz hiç uzatmadan insan derim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Ayşe Ateş, bu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel’in kendilerini makamında kabul ettiğini ve siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek yanlarında duracağını ifade etti.

Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması 1 Temmuz’da görülecek. Duruşma öncesi Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’ne gelerek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

“ÖZGÜR ÖZEL’İ ANLAT DERSENİZ LAFI HİÇ UZATMAM İNSAN DERİM”

Ayşe Ateş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti.

Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti.

Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım.

Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim.

İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun!.''

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