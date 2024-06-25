Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme! Neden bir araya gelecekleri öğrenildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 13 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan akşam yemeği için randevu aldığı öğrenilmişti.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşmeden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la akşam yemeğinde bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu ile Yavaş görüşmesini doğruladı.

“ÇOK ÖNCE KARARLAŞTIRILAN AKŞAM YEMEĞİ…”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil. Yemeğin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.