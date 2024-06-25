Ülkeye kaçak giren iki arkadaş 12 yaşındaki kıza 2 saat işkence yapıp öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülkeye kaçak giren iki arkadaş 12 yaşındaki kıza 2 saat işkence yapıp öldürdü

ABD’ye yasadışı yollarla giren yaşları 21 ile 26 yaşındaki iki Venezuelalı erkeğin, 12 yaşındaki kız çocuğuna köprü altında 2 saat boyunca işkence edip, cansız bedenini de nehire atması ülkede infial yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston bölgesinde 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray adlı kız çocuğu, yasadışı Venezuellalı göçmenler Franklin Jose Pena Ramos(26) ve Johan Jose Rangel Martinez(21) tarafından köprünün altında vahşice öldürüldü.

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Kız, elleri ve ayakları bağlanarak iki saat boyunca işkenceye uğradıktan sonra cansız bedeni suya atıldı.

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Vahşi saldırı sırasında Jocelyn Nungaray'in ellerini arkadan bağladığını, ardından iki göçmenin onu boğarak cansız bedenini su birikintisine attığını ifade edildi. Cansız bedenin sırtı kesiklerle kaplıydı.

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Fox 26 Houston'ın haberine göre savcılar, cinayetin ardından Pena Ramos'un bir inşaat sahasındaki işvereninden cinayetten sonra şehirden kaçmak için para istediğini iddia etti.

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Her iki adam da Jocelyn'in ölümü nedeniyle tutuklandı.

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Pena Ramos, pazartesi günkü duruşmada hakimin kaçma riski olduğuna hükmettiği ve teminatını 10 milyon dolar olarak belirlendi. Angel Martinez'in kefaleti henüz belirlenmedi.

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