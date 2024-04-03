Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' notuyla paylaştığı isim ünlü ismin eşi çıktı. Hande Sarıoğlu 'Metressin' diye bağırdı

1999 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündemi salladı. Önal, “Kocam benim” diyerek sevgilisi ile bir fotoğrafını paylaştı.

Ayşe Hatun Önal'ın paylaştıktan hemen sonra sildiği bu fotoğraf magazin gündemini sallarken Söylemezsem Olmaz sunucusu Hande Sarıoğlu canlı yayında Önal'ı ifşa etti.

Hande Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'ın paylaşıp sildiği sevgilisinin 2020’de Selin Demiratar’la evlenen Mehmet Ali Çebi olduğunu açıkladı.

“O BAŞKASININ KOCASI”'

Konuşmasını sinirlenerek sürdüren Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'a “O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon!” diyerek seslendi.

Sarıoğlu, Ayşe Hatun Önal'la Mehmet Ali Çebi'nin, Selin Demiratar'la evlenmeden önce bir sevgililik geçmişinin olduğunu da iddia etti.

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