Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi
"Söylemezsem Olmaz" programının yorumcuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik, canlı yayında birbirine girdi. Sunucu Arto, iki yorumcuyu ayıramayınca programa reklam arası verildi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu, dünkü canlı yayında bir anda sinirlendi ve birbirlerine bağırmaya başladı.

Yağmur Çevik, partnerine yönelerek tepki gösterdi:

“Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni anlayamadım. Biz magazin içinde magazin yapıyoruz, hayatım. Ne sorguluyorsun şu an? Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Spor spikeri olduğun için seni anlıyorum, ama bu magazin. Ben burada istediğimi söylerim. Sen biraz magazin izlesene. Sen ne konuşmak istiyorsun, söyle anlatayım ben sana. Senin bu hallerinden çok sıkıldım. Magazin bilmiyorsan da söyle, ben de Arto ile konuşayım. Hayırdır, bana kim sus diyebilir? Ben rahatım, sen daha yeni magazin yapıyorsun, ben ise 4 yıldır... Sen merak etmesen de, dinlemesen de olur. Sen YouTube programı çekmiyorsun. Sen bir Yağmur Çevik izle ve kimle aynı masaya oturduğunu öğren. Dön bir kendine, sonra bir de bana bak.”

Hande Sarıoğlu ise Çevik'in neden sinirlendiğini anlayamadığını belirterek, “Ben sadece konuya nasıl geldiğimizi anlayamadım. Neden bu kadar sinirlisin? Sakin ol. Ben kimseyi susturmadım” şeklinde yanıt verdi.

İkilinin neden yükseldiğini anlayamayan Arto ise “Hanımlar sakin ol. Magazin yaparken biz magazinlik olduk. Programa bir reklam arası verelim” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

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