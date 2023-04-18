Aytaç Şaşmaz'dan yeni ayrılmıştı! Cemre Baysel gönlünü bakın hangi futbolcuya kaptırdı

Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel yine bir aşk iddiasıyla gündemde. Güzel oyuncu iddialara göre gönlünü İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün'e kaptırdı.

Aytaç Şaşmaz'dan yeni ayrılmıştı! Cemre Baysel gönlünü bakın hangi futbolcuya kaptırdı

Baht Oyunu, Ramo, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan oyuncu Cemre Baysel aşk hayatıyla gündemde. Son dönemde popüler oyuncular arasında yer alan Cemre Baysel'in adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı.

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Bir yıllık sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel gönlünü bir futbolcuya kaptırdı.

İddialara göre Cemre Baysel, bir süredir şimdilerde İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün'le aşk yaşıyor.

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Sosyal medyada iyice yayılan dedikoduya göre 24 yaşındaki güzel oyuncu görüştüğü Onur Ergün ile yeni bir aşka adım attı.

İkili, şimdilik yakın çevrelerine "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" derken sosyal medyada da takipleşmiyor.

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