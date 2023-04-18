Aytaç Şaşmaz'dan yeni ayrılmıştı! Cemre Baysel gönlünü bakın hangi futbolcuya kaptırdı

Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel yine bir aşk iddiasıyla gündemde. Güzel oyuncu iddialara göre gönlünü İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün'e kaptırdı.