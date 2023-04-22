Aytaç Şaşmaz yeni dizisi için bakın ne öğreniyor

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, yeni projesini anlattı. Şaşmaz, “Sağır bir karakteri canlandıracağım" dedi.

Aytaç Şaşmaz yeni dizisi için bakın ne öğreniyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, yeni projesinde sağır bir karakteri canlandıracağını bunun için işaret dili öğrendiğini söyledi.

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Şaşmaz, "Yeni bir proje hazırlığındayım. İşaret dili öğreniyorum şu an. Sağır bir karakteri canlandıracağım. Biraz zorlandım başlarda ama şimdi iyiyim. Az kaldı öğrenmek üzereyim" dedi.

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Aytaç Şaşmaz, bayramla ilgili "Ailemle birlikte olmak istiyorum. Bir yandan burada da kalıp çalışmam gerekiyor. Bakalım ne yapacağız henüz belirsiz" diye konuştu.

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