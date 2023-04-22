Aytaç Şaşmaz yeni dizisi için bakın ne öğreniyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN



Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, yeni projesinde sağır bir karakteri canlandıracağını bunun için işaret dili öğrendiğini söyledi.

Şaşmaz, "Yeni bir proje hazırlığındayım. İşaret dili öğreniyorum şu an. Sağır bir karakteri canlandıracağım. Biraz zorlandım başlarda ama şimdi iyiyim. Az kaldı öğrenmek üzereyim" dedi.

Aytaç Şaşmaz, bayramla ilgili "Ailemle birlikte olmak istiyorum. Bir yandan burada da kalıp çalışmam gerekiyor. Bakalım ne yapacağız henüz belirsiz" diye konuştu.

