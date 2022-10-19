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Cilt bakımında ayva çekirdeği mucizesi

Ayva çekirdeklerinin cildi güzelleştirdiği tarif son zamanlarda sıkça kullanılır oldu. İşte ayva çekirdeği ile cilt maskesi yapımı…

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:01
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Ayva çekirdeği cildi nasıl güzelleştiriyor?

Cilt bakımında ayva çekirdeği mucizesi
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Ayva ülkemizde de çokça tüketilen bir besin maddesi. Ayva çekirdeğinin yağında ise, yağda çözünen antioksidanlar bulunuyor. Toniği cildi derinlemesine beslerken yaşlanma etkilerini de geciktiriyor. Sivilceleri yok ediyor, cilt lekelerini ortadan kaldırıyor.

Düzenli olarak kullanılan ayva çekirdeği yüzdeki siyah noktaların da hızlı bir şekilde yok olmasını sağlıyor. Ayva çekirdeği toniği göz altında oluşan morlukların yok olması için de bir çare. Ayrıca göz altında oluşan torbaları da gideriyor. Peki, ayva çekirdeği toniği nasıl hazırlanır?

İŞTE AYVA ÇEKİRDEĞİ TONİK MASKESİ TARİFİ

Tam olgunlaşmış bir ayvanın çekirdekleri alınır.
Çekirdeklerin üzerine yarım çay bardağından biraz fazla ılık bir su ilave edilir.
2 gün boyunca bekletilir.
Hazırlanan karışım katılaşıp jel haline getirilir.
Cildin lekeli olan bölgelerine sürülür.
20 dakika bekletilir
Bölge sonra ılık su ile yıkanır.

Ayva çekirdeği maskesinin birçok yararı bulunuyor. İşte o yararlar:

Cilt lekelerini yok eder ve cildi pürüzsüzleşmesini sağlar.

Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.

Antioksidan özelliği sayesinde cilt hücrelerini yeniler ve kırışıklıkların oluşumunu önler.
Yüzdeki sarkmayı önler, cildin toparlanmasına yardımcı olur.

Aşırı yağlı besinlerin tüketilmesi, çevresel faktörler ve cilt tipine uygun olmayan kozmetik ürünlerinin kullanımı gözeneklerde kir ve yağ birikmesine neden olur. Ayva çekirdeği cildi derinlemesine temizler. Sivilce ve siyah nokta oluşumunu önler.

Bu malzemelerle yapılan maskeler gözeneklerin sıklaşmasına yardımcı olur.

Ciltteki fazla yağı alır ve yağ dengesini düzenler.

Cildin nem ihtiyacını karşılaması ve daha parlak bir cilde kavuşmasını sağlar.

Ayva çekirdeği maskesi, günlük cilt bakımı için idealdir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildin beslenmesi sağlar.

Sivilcelerin kurumasını sağlar.

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