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  • Bu devirde cilt bakımına yüzlerce TL vermeyin! Evde yapacağınız yöntemlerle siyah noktalardan kurtulmanın sırrı

Bu devirde cilt bakımına yüzlerce TL vermeyin! Evde yapacağınız yöntemlerle siyah noktalardan kurtulmanın sırrı

Hem kadın hem erkek cildinde görülen siyah noktalar, bir akne çeşidi olarak biliniyor. Genellikle karma ve yağlı ciltlerde burun ve T bölgesinde oluşan siyah noktalar; omuzlar, kollar, ense ve sırt bölgesinde de oluşabiliyor. Evde uygulayacağınız yöntemlerle bunlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Çok fazla siyah nokta ve sivilceye sahip cildiniz varsa öncelikle doktorunuza danışmayı ve alerjiniz varsa bu yöntemleri denememenizi öneririz.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:00
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Bu devirde cilt bakımına yüzlerce TL vermeyin! Evde yapacağınız yöntemlerle siyah noktalardan kurtulmanın sırrı

Bu devirde cilt bakımına yüzlerce TL vermeyin! Evde yapacağınız yöntemlerle siyah noktalardan kurtulmanın sırrı
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Cildimizdeki terin giriş ve çıkışını sağlayan gözenekler, yağ ve kirle dolabiliyor. Cildin yüzeyinde havayla temas eden yağ birikintileri siyahlaşıyor. Eğer ciltteki yüzeyler kapalıysa bu yağ birikintileri, beyaz nokta veya sivilce olarak ortaya çıkıyor. Yüzde ve vücutta oluşan siyah noktalar, görünüş olarak rahatsızlık verebiliyor. Estetiksel kaygının yanı sıra siyah noktalar, ağrılı sivilcelere de dönüşerek farklı cilt problemlerine yol açıyor. Bu yüzden farklı cilt problemleriyle karşılaşmadan önce siyah noktaları yok etmelisiniz. Peki, siyah noktalardan kurtulmak için neler yapmalısınız? İşte detaylar...

SİYAH NOKTA NEDEN OLUŞUR?

Siyah noktalar; ciltteki kıl köklerinin yağ, kir ve ölü deriyle tıkanması sonucu oluşuyor. Cildin nem dengesinin bozulması, siyah noktaya neden oluyor. Gün içerisinde çok fazla kirli havaya maruz kalmak, makyaj yapmak, stres, hormonal değişiklikler, beslenme düzensizliği ve yağlı yiyecek tüketmek; siyah noktaların oluşumunu arttırıyor.

SİYAH NOKTALAR NASIL TEMİZLENMELİ?

"Siyah noktalardan nasıl kurtulurum?" diye düşünüyorsanız onları evinizde bulunan doğal malzemelerle yok edebilirsiniz. Yüz temizliği, siyah noktaların tekrar etmemesi açısından oldukça önemli taşır. Yüzünüzde yağ birikmesini önlemek için vereceğimiz tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz:

- Cildinizdeki siyah noktaları, tırnağınızla sıktığınız zaman iz kalabilir. Bu yüzden elle temastan kaçınmalısınız. Onları temizlemek için en etkili yöntem, düzenli peeling ve maske yapmak olur.

- Bir yumurta akı ve bir tatlı kaşığı toz şekeri karıştırarak cildinizde 15 dakika bekletebilirsiniz. Şeker tanecikleri, ciltte peeling etkisi göstererek siyah noktalardan kurtulmanızı sağlar.

- Yarım limon suyu ve bir tatlı kaşığı karbonatı karıştırıp 15-20 dakika bekleyip durulayabilirsiniz.

- Bir tatlı kaşığı yoğurt, yarım kaşık limon ve bir çay kaşığı balı karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz. Bu yöntemi haftada bir kez yapmanız yeterli olur.

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