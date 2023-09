Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu ve yönetmenliğini yaptığı Do Not Disturb filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Ayzek karakterini daha önce Karakomik Filmler 2'de görmüştük. Bu kez Do Not Disturb filminde aynı karakteri göreceğiz.

DO NOT DISTURB NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'ye yayınlanacak olan Do Not Disturb filminin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Tanıtımın yayınlanması ile birlikte filmin 29 Eylül'de yayınlanacağı da belli oldu.