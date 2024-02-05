Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Bakın hangi oyuncu canlandıracak

"Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım" ve "Her An Her Şey Olabilir" isimli parçalarıyla akıllara kazınan arabesk müziğin unutulmaz ismi olan Azer Bülbül'ün hayatının film olacağı belirtildi.

2012'de hayatını kaybeden usta sanatçı Azer Bülbül'ü canlandıracak isim hakkında bir iddia ortaya çıktı. İddiaya göre sanatçının hayatını Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı belirtildi.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan önce Youtube'da sonra da Blu TV'de yayınlanan "Adana 01" dizisinde "Cio Baba" rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

2017 - 2021 yılları arasında Çukur dizisindeki Azer Kurtuluş karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Ceyhan, sonrasında Alev Alev ve Camdaki Kız dizilerinde izleyicinin karşısına çıkmıştı.

6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş ve ailenin en küçük çocuğudur.

Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından ise Diyarbakırlıdır.