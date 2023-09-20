Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır’

Operasyon sonucunda Ermeni güçler ağır kayıplar verdi ve silahlarını bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap ederek, Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından tamamen çıkması gerektiğini söyledi.

Ermeni Teröristlerin Provokasyonları

Ermeni ayrılıkçılar, Karabağ’da Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti. 19 Eylül’de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu.

Azerbaycan Ordusu Kararlı Bir Şekilde Müdahale Etti

Patlamaların ardından Azerbaycan ordusu bölgede antiterör operasyonu başlattı. Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlere ağır darbe indirdi. Ermenilerin silahlarını bırakmayı kabul etmesinin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti. Aliyev, Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde zafer kazandığını ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

İlham Aliyev’in Halka Hitabı

İlham Aliyev’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Düşman tarafından uzun yıllar büyük mühendislik işleri neticesinde istihkamların mevcutları şartında düşman bölgelerinin tepelerde elverişli yerlerde yerleştirilmesine bakmayarak bizim askerlerimiz kahramanlık göstermişler kısa müddette bütün yönlerde önemli derecede başarılar elde etmişler.”

“Antiterör tedbirleriyle birliklerimiz başarı elde etmiştir. Azerbaycan arazisinde kanunsuz olarak 100’den çok Ermenistan ordusuna mahsus tank ve zırhlı nakliyat vasıtaları yerleştirilmiştir. 200’den çok top, hava hücumuna karşı kurgular yerleştirilmiştir. Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır. Antiterör operasyonu kapsamında birliklerimiz başarı elde etti.”

“Bizim arazimizde kanunsuz iskan edilen Ermenistan ordusu grupları, silahları bırakmalı, arazimizden tamamıyla çıkarılmalıdır. Aynı zamanda bütün silahları bırakmalıdırlar. Aksi takdirde sonuna kadar gideceğiz. Düşman bizim gücümüzü iyi bilir.”

“Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bu haklı mücadelesinde can Azerbaycan’ımızın yanındayız!”