Azerbaycan Karabağ’da Anti-Terör operasyonu başlattı. Türkiye'den flaş 'Karabağ' açıklaması

Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı görüşme sürecinin devamının bölgede barış ve istikrar için yegâne yol olduğunu vurguladı.

Ermeni Saldırılarına Karşı Meşru Müdafaa

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın egemen toprakları üzerinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurların, Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Görüşme Sürecinin Önemi

Açıklamada, İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan’ın kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kaldığı ifade edildi. Bakanlık, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inandığını da vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.



İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz."