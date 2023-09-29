Azerbaycan ve Ermenistan askeri heyetleri Rusya'da bir araya gelecek

Editör: Sami Gürel

Rusya Devlet Haber Ajanslarının Cuma günü Rusya savunma bakanlığından alıntı yaparak bildirdiğine göre, Azerbaycan ve Ermenistan Savunma Bakanlıkları’ndan heyetler BDT ülkeleri savunma bakanları konseyi toplantısı için Rusya'nın Tula şehrine geldi.

TASS haber ajansının haberine göre toplantıya Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın savunma bakanlıklarından heyetler katılacak.

Ajansın belirttiğine göre, “toplantı sırasında, karşılıklı çıkarları ilgilendiren bir dizi askeri ve askeri-teknik işbirliği konusunu tartışacaklar. Katılımcı devletler, dünyadaki mevcut askeri-siyasi duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak.