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Azerbaycan'da “İran casus ağı” operasyonu

Operasyon yapılan kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:46
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi

Azerbaycan'da “İran casus ağı” operasyonu
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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi.

AA muhabirinin, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde birtakım kuruluş ve iş yerlerine operasyon yapıldı.

Bu kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Söz konusu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü. (AA)

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