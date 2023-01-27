Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne saldırının ardından İbrahim Nebioglu'ndan flaş açıklama

Azerbaycan'ın İran'daki Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik amirinin şehit olduğu saldırıda 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama yapan Azerbaycan'nın eski Başkonsolosu İbrahim Nebioglu, İran'da molla rejiminin Ermenistan'ı yakın dost ve müttefik olarak gördüğünü belirtti.

Nebioğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Molla rejimi Ermenilere dost ve kardeş dediğinde çoğumuz bunun #Azerbaycan'ı yaralamak, incitmek için söylediğini düşünüyoruz. Oysa bu bir gerçek, doğruyu söylüyorlar - #Ermenistan'ı yakın dost ve müttefiki olarak görüyor..."

AZERBAYCAN'IN İRAN'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SİLAHLI SALDIRI

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi.

Saldırı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürünü öldürdü. Elçiliğin iki güvenlik görevlisinin saldırıyı engellerken yaralandığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.



Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve saldırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturuluyor." ifadelerini kullandı.



Kenani, "İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.



Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.



Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.



Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde niteleyerek, "Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.