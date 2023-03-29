Azerbaycanlı gazeteci Ferit Şahbazlı: Rus barış güçlerini Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin destekçisi rolünde görüyoruz

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Ermenistan, bir süredir Karabağ'a askeri sevkiyat gerçekleştirerek 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan üçlü mutabakatları ihlal ediyor.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imza attığı üçlü mutabakatlara göre, Karabağ'da Ermenistan'a ait silahlı birliklerin bulunmaması gerekirken Ermenistan, Karabağ'a askeri sevkiyatını sürdürerek mutabakatlara aykırı davranış sergiliyor.

Rus güçlerinin geçici konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve askeri teçhizat nakliyesinin artması, Azerbaycan'da tepkilere neden oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermenilerce yapılan ihlalleri kanıtlarıyla gün gün açıklayarak tepkisini ortaya koydu ve uyarılarda bulundu.

“NE AZERBAYCAN DEVLETİ NE DE AZERBAYCAN HALKI SABIR GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLDİR”

Konuyla ilgili Yeniçağ’a konuşan Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı, gazeteci Ferit Şahbazlı işgalden azad edilmiş Karabağ'da son dönemler yaşananları şu ifadelerle değerlendirdi:

"44 günlük Vatan Savaşından sonra geçici olarak konuşlandırıldıkları Azerbaycan topraklarında ana görevlerinden biri de yasadışı ermeni silahlı gruplarını temizlemek olan Rus barış güçlerinin, bunun aksine Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah ve mühimmat sağlanmasına destek vermesi kabul edilemez. Hiçbir güç Azerbaycan'ı egemen topraklarından terörist rejime gizli silah ve asker gücü nakli konusunda sessiz kalmaya zorlayamaz. Ülkemiz bu konudaki kararlılığını devlet yetkilileri düzeyinde defalarca dile getirmiştir. Bölgedeki Rus barış güçleri de bu gerçeği çok iyi anlıyor. Bu davranışlar, Rus barış güçlerinin gerçek misyonunu sorgulamakta ve bölgede bundan sonraki faaliyetlerinin barışa hizmet etmeyeceğini ortaya koymaktadır. Rus barış güçlerinin bölgedeki provokatif faaliyetlerine ne Azerbaycan devleti, ne de Azerbaycan halkı sabır gösterme niyetinde değildir."

“ERMENİSTAN DÜZENLİ OLARAK ASKERİ PROVOKASYONLARA BAŞVURMAKTADIR”

Şahbazlı uluslararası güçlerin etkisi altında her zaman yapıcı olmayan bir tavır sergileyen Ermenistan'ın son dönemde askeri ve saldırgan söylemlerinde artış gördüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda son dönemde Ermeni hükümet yetkililerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamaları dikkat çekmektedir. Bu, ‘Demir Yumruğu’ defalarca kafasına hisseden işgalci ülkenin, Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından hala vazgeçmediğini gösteriyor. Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanması konusunun gündeme geldiği aşamalarda düzenli olarak bu tür askeri ve siyasi provokasyonlara başvurmaktadır. Bu durum, kuşkusuz Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmek istemediğini ve bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini bir kez daha göstermektedir".

"RUS BARIŞ GÜÇLERİNİ KARABAĞ'DAKİ AYRILIKÇI REJİMİN KORUYUCUSU ROLÜNDE GÖRÜYORUZ"

Azerbaycanlı gazeteci, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmaya göre, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde yasadışı Ermeni silahlı çetelerinin faaliyetlerine son vermesi gerektiğini vurguladı: "Ancak şu anda Rus barış güçlerini Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin koruyucusu rolünde görüyoruz. Bölgedeki faaliyete başladığı günden bu yana Rus barış güçleri, Azerbaycan toprakları üzerinden Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah, mühimmat ve asker gönderilmesine göz yumdu. Bu durum Azerbaycan Ordusu tarafından defalarca kayıt altına alınmış ve ilgili uyarılar yapılmıştır".

“AZERBAYCAN ORDUSU GEREKEN İŞLEMLERİ YAPTI”

Ferit Şahbazlı’nın sözlerine göre, Azerbaycan'ın bu meşru taleplerinden sonuç çıkarmak yerine, Ermenistan ve Rus barış güçleri Karabağ’daki ayrılıkçı rejime yasadışı silah ve asker gücü nakletmek için alternatif yollar aramaya başladılar: "Bu girişimler Azerbaycan Ordusu tarafından defalarca engellendi. Ancak Rus barış gücü, yükümlülüklerinin aksine, Ermenistan'ın Karabağ'daki rejime silah yardımlarına eşlik etmekten ve korumaktan çekinmiyor. Son günlerde Ermeniler tarafından gizli yeni güzergâhlar üzerinden Karabağ'daki ayrılıkçı rejime silah ve asker yardımı yapılmak girişimleri vardı. Bunun sonucu olarak, Azerbaycan Ordusu Ermenistan’ın yasadışı taşımalar için kullandığı alternatif yollarda da kontrolü sağlamak için gereken işlemleri yaptı".

“AZERBAYCAN'IN HAKLI MÜCADELESİNE HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAZ”

Şahbazlı, Azerbaycan’ın Karabağ'da bölücülerin silah ve mühimmat taşımak için kullandıkları gizli yolları kontrol altına alınmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi: "Azerbaycan topraklarından kriminal rejime askeri yardım devam ederse, ülkemizin Karabağ'daki ermeni çetelerinin varlığını ortadan kaldırmak için terörle mücadele operasyonları düzenleme hakkı vardır. Bu hem ülkemizin hem de bölgenin güvenliği için çok önemlidir ve tamamen uluslararası hukuk tarafından düzenlenmiştir. Ermenistan ve patronları, Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan Ordusunun bunun için tüm yeteneklere sahip olduğunu anlamalıdır. Devletimizin başkanının da belirttiği gibi Azerbaycan'ın haklı mücadelesine hiçbir güç engel olamaz".