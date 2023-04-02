ABD - Rusya hattında sıcak saatler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Sergey Lavrov ile Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç’e ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TUTUKLANAN GAZETECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmeyi Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Blinken’ın görüşmede Amerikalı gazeteci Evan Gerşkoviç’in casusluk yaptığı şüphesiyle Rusya’da tutuklanmasını gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, “Rus makamlarının Rusya Federasyonu’nun yasalar ve uluslararası yükümlülükler uyarınca aldığı kararlara saygı duyulması gerektiğine Blinken’ın dikkati çekildi. Washington'daki yetkililerin baskısı ve Batı medyasının bu davaya siyasi bir hava katma niyetiyle gürültü çıkarmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ ANTONOV’A MEKTUP

Öte yandan aralarında New York Times, BBC, Wall Street Journal, Washington Post gibi medya kuruluşlarında çalışan 40 gazeteci, Rusya’da ‘casusluk’ suçlamalarıyla gözaltına alınan Evan Gershkovich için Rusya’nın ABD'deki Büyükelçisi Anatoly Antonov’a mektup gönderdi.

Mektupta, “Rusya, sınırlarınız içinde gazetecilik yapmanın suç olduğu mesajını veriyor” denildi.

40 gazetecinin imzası bulunan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Biz aşağıda imzası bulunan haber kuruluşları ve sivil toplum basın özgürlüğü örgütleri, hükümetinizin gazeteci Evan Gershkovich'i gözaltına alması ve kendisine yöneltilen asılsız casusluk suçlamalarına ilişkin derin endişelerimizi ifade etmek üzere yazıyoruz. The Wall Street Journal için çalışan ve ABD vatandaşı olan Gershkovich, gazeteci olarak uzun bir mesleki geçmişe sahiptir. Uzun yıllar Moskova'da yaşamış, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na akredite olmuş ve Journal'ın Moskova bürosunun bir parçası olarak Rusya'yı takip etmiştir. Gershkovich bir casus değil gazetecidir ve derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Acil bir ilk adım olarak, Gershkovich'e işvereni tarafından sağlanan bir avukata derhal erişim hakkı verilmelidir. Ayrıca sağlık durumunun teyit edilmesini ve ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmesini talep ediyoruz. Gershkovich'in haksız ve yersiz tutuklanması, hükümetinizin basın karşıtı eylemlerinde önemli bir tırmanıştır. Rusya, sınırlarınız içinde gazeteciliğin suç sayıldığı ve Rusya'dan haber yapmak isteyen yabancı muhabirlerin hukukun üstünlüğünün nimetlerinden faydalanamayacağı mesajını vermektedir. Evan Gershkovich'e yönelik yargılamaların her adımını dikkatle takip etmeye devam ederken ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken yanıtınızı bekliyoruz.”

Moskova Lefortovskiy Mahkemesi, FSB’nin talebine uygun olarak Gerşkoviç’in 29 Mayıs’a kadar tutuklanmasına karar vermişti. (AA-DHA)