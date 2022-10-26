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  • İstanbul'da taksici rezaleti. Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

İstanbul'da taksici rezaleti. Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 95 yaşındaki yaşlı kadını ve yanındaki arkadaşını hiçbir taksi şoförü aracına almadı. Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadın ve arkadaşı yarım saat boyunca taksiye binmek için yol kenarında bekledi. Tüm çabası boşa çıkan yaşlı kadınların yardımına ise gazeteci yetişti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:36
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İstanbul'da taksici rezaleti. Solunum cihazına bağlı ve 95 yaşında. Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

İstanbul'da taksici rezaleti. Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler
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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan 90 ve 95 yaşındaki 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi.

Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.

Eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti. Kadınların yardımına en sonunda bir gazeteci yetişti. Yoldan geçen bir taksiyi durduran gazeteci yaşlı kadınları araca bindirerek eve gitmelerini sağladı.(AA)

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NECİP
26.10.2022 13:58
Bu ülkede İstanbulun taksi sorunu var göründüğü gibi üç beş tane çapulcu taksicinin haddi bildirilmiyor bu ülkede taksiciler çete midir arkasında kim vardır Akp hükümet nerededir anlaşılır gibi değil.  
 
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