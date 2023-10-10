Azerbaycanlı sunucu isyan etti: İnsan değiller. Hamas liderleri şükür namazı kılmıştı

Azerbaycan’da yayın yapan bir televizyon kanalında yorum yapan spiker Hamas liderlerinin namaz kıldığı görüntülere “Bu din ise o zaman insan değiller” diyerek tepki gösterdi.

Azerbaycanlı sunucu isyan etti: İnsan değiller. Hamas liderleri şükür namazı kılmıştı

Hamas'ın İsrail'e yönelik olarak cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırıların hemen başında Hamas liderlerinin namaz kıldığı görüntüler gündem yaratmıştı. Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalında söz konusu görüntülere tepki gösteren bir sunucu, "İsrail'e hücumları televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerini kullandı.

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Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın önderliğinde 12 Filistinli örgüt, cumartesi günü İsrail'e yönelik kanlı bir saldırı düzenledi. Söz konusu operasyon İsrail'de adeta şok etkisi yaratırken, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve birçoğunun da kaçırıldığı görüldü.

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

Saldırının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik hava harekatına başlarken, çok sayıda yerleşim yeri bombaların hedefi oldu.

HAMAS LİDERLERİ ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞTI

Bölgedeki tansiyon giderek artarken; Hamas yöneticilerinin İsrail'e düzenlenen saldırının hemen başında şükür namazı kıldığı anlar dikkat çekmişti.

AZERBAYCANLI SUNUCU TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere, Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu sert tepki gösterdi.

"BU DİN İSE O ZAMAN İNSAN DEĞİLLER"

Görüntüleri eleştiren sunucu, "İsrail'e hücumları ve masum insanların katledilmesini televizyondan izleyip secdeye gidiyorlar. Bu din ise o zaman insan değiller" ifadelerine yer verdi.

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