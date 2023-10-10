HAMAS: Hedefimize ulaştık

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından kan gölüne dönen topraklarda sadece 3 günde içinde çocuk ve sivillerin de içinde olduğu binlerce kişi yaşamını yitirdi.

HAMAS İsrailli birçok asker ve sivili esir aldı. Esirler hakkında yapılan açıklamada, aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da olduğu onlarca çifte vatandaşın olduğu belirtildi.

Halen süren savaş için açıklama yapan HAMAS’ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzouk, HAMAS’ın hedeflerine ulaştığını ve bu sebeple ‘siyasi diyaloğa açık’ olduklarını belirtti.