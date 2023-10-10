Hamas İsrail’e ne zaman füze atacağını açıkladı

Hamas, İsrail’e yeniden saldıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada Aşkelon kentinde yaşayan sivil halka saat 17.00’a kadar süre verildi.

Hamas İsrail’e ne zaman füze atacağını açıkladı

Editör: Serhat Ağa

Hamas’ın İsrail’e cumartesi günü düzenlediği saldırı sonrası Gazze’de çatışmalar devam ediyor. İsrail askerleri Gazze’ye hava saldırısı düzenlemeye devam ederken Hamas da İsrail’e roket fırlatıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk ve 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini söyledi. Yaralı sayısının 4 bine yükseldiği belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre ise çatışmalarda en az 900 İsrailli öldürüldü ve 2.600'den fazla kişi de yaralandı.

HAMAS’TAN UYARI GELDİ

İsrail’in saldırılarına yanıt veren Hamas’tan yeni uyarı geldi. Aşkelon’a füze atacağını duyuran Hamas, sivil halk için saat 17.00’a kadar süre verdi. Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde "Aşkelon kenti sakinleri, ayrılmak için akşam 17.00 ye kadar vaktiniz var. Ondan sonra şehir büyük bir saldırı altında kalacak!" dedi.

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