ABD’nin büyük korkusu ortaya çıktı. Gönderilen uçak gemisi HAMAS için değilmiş

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dünyanın en büyük savaş gemisi USS Gerald R Ford'un başta olmak üzere büyük bir filonun Doğu Akdeniz'e doğru hareket ettiğini duyuruldu.

BBC muhabiri Barbara Plett Usher’a göre, Washington yönetiminin zaten İsrail'e cephane ve askeri teçhizat gönderdiğini, uçak gemisinin yola çıkmasının ise bütün dünyaya duyurulacak bir güç gösterisi olduğunu belirtiyor.

HAMASLA İLGİSİ YOK

USS Gerald R Ford'un ve devasa filonun zaten Akdeniz'de olduğunu ve yönünü değiştirdiğini kaydeden Usher, Hamas ve İsrail arasında daha önce gerçekleşen çatışmalarda benzer bir adımın atılmadığını vurguluyor.

Usher’a göre, Pentagon bu kez çatışmanın yayılmasından endişe duyuyor ve uçak gemisi konuşlandırmanın Hamas'la ilgisi yok.

Usher'e konuşan üst düzey bir savunma yetkilisine göre, USS Gerald R Ford ve yanındaki savaş gemileri esas olarak herhangi bir ülke ya da militan grubun savaşa katılmasını caydırmayı hedefliyor. Bu da, Lübnan'da konuşlu Hizbullah örgütü ve arkasındaki İran anlamına geliyor.

‘ABD'NİN İSRAİL'E KARA BİRLİĞİ GÖNDERME GİBİ BİR NİYETİ YOK’

Öte yandan Beyaz Saray, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.

İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." şeklinde konuştu.

İsrail'in düşmanlarının kendilerinden faydalanacağını sanmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." dedi.

Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu vurguladı.

İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.