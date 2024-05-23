Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul 30 - 31 Mayıs veya 8 - 9 Haziran 2024'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, başkanlık için yarışacak.
Ali Koç bugün düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim kurulunu açıklamıştı. Toplantının bitmesinin ardından Aziz Yıldırım'dan flaş hamle geldi.
Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı. Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti.
İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;
ASİL
Mithat Yenigün
Mahmut Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Ekşioğlu
Mehmet İman
Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
YEDEK
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Engin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın