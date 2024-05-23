Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul 30 - 31 Mayıs veya 8 - 9 Haziran 2024'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, başkanlık için yarışacak.

Ali Koç bugün düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim kurulunu açıklamıştı. Toplantının bitmesinin ardından Aziz Yıldırım'dan flaş hamle geldi.

Aziz Yıldırım da yönetim kurulu listesini kamuoyu ile paylaştı. Yönetimde; Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Selim Kosif, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur gibi isimler dikkat çekti.

İşte Aziz Yıldırım'ın listesi;

ASİL



Mithat Yenigün

Mahmut Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Ekşioğlu

Mehmet İman

Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

YEDEK

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Engin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın