Beşiktaş taraftarı birlik oldu. Ahmet Nur Çebi kahroldu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda başlayacak mücadele için nefesler tutuldu.

Bu sezon ligde bir türlü istenilen başarıyı yakalayamayan Beşiktaş’ın sezonu kupa ile kapatmasını isteyen on binlerce taraftar stattaki yerini almaya başladı.

Türkiye’nin 4 bir yanından gelen taraftarlar Yeniçağ’a yaptıkları açıklamalarda kupayı alacaklarından oldukça emin konuştular.

Taraftarlar her ne kadar skor için farklı cevaplar versede Beşiktaş’ın bu sezon ligdeki kötü performansının sorulması üzerine konuşan herkes aynı cevabı verdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler kötü performansın sorumlusu olarak Ahmet Nur Çebi’yi gördüklerini açıkladılar.