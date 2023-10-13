Aziz Yıldırım bu sefer de Tanzanya'ya yatırım yapacak

Nijerya’da hem korvet inşası hem de savaş gemisi bakımı yapan Fenerbahçe'nin efsane Başkanı Aziz Yıldırım, Afrika’daki işlerine bir yenisini daha ekliyor. Aziz Yıldırım’ın şirketi Daersan Tersanesi, 129 milyon dolarlık projeyle Tanzanya’da tersane yapacak, gemi inşa edecek.

Aziz Yıldırım bu sefer de Tanzanya'ya yatırım yapacak

HaberDenizde.com’dan Çelik Çelikyaman’ın haberine göre, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Dearsan, Tanzanya’da üç dev projeye imza atacak. Dearsan ile Tanzanya hükümeti arasında Kigoma’da bir tersane kurmayı ve iki de gemi inşayı içeren üç ayrı sözleşme imzalandı. Böylece bölgeye ilk kez bir yatırım gelirken, Tanzanya hükümeti gelişmeyi büyük sevinçle karşıladı. 129 milyon dolara mal olacak tersanenin 300 kişilik istihdam yaratacağı bildirildi.

ÜLKENİN İLK TERSANESİ OLACAK

Anlaşmaların imzalanmasının ardından hükümet içindeki toplantıda bir konuşma yapan Tanzanya Ulaştırma Bakanı Makame Mbarawa, tersanenin Doğu ve Orta Afrika bölgesinde benzersiz olduğunu belirterek, Tanzanya’nın daha önce bir tersanesinin bulunmadığını, gemilerin bakım için Kenya’nın Mombasa kentine gitmek zorunda kaldığını söyledi. Mbarawa, “Ülke tarihinde ilk kez Kigoma Bölgesi’nde son teknoloji ekipmanlarla donatılmış modern bir tersane inşa edeceğiz” dedi.

HAZIR OLMAMIZ LAZIM

Tanzanyalı Marine Services Company Limited şirketine (MSCL), tersanenin kendi kendine çalışmasını sağlayacak yeterli sayıda uzmana sahip olarak nasıl işletileceğine dair bir plan hazırlaması ve ortaya koyması talimatı verildiğini belirten Mbarawa, “Kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Çünkü sanayimiz ve uzmanlarımız yok. Hükümet, olumlu sonuçlar alabilmek için büyük meblağlarda yatırım yapıyor. Çünkü uzmanlara sahip olamazsak ve tesisin çalışması için dış pazarlar bulamazsak başarıya ulaşamayız” dedi.

MSCL CEO’su Eric Hammis ise tersane projesinin değerinin 129 milyon doların üzerinde olacağını ve 24 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

İKİ GÖLDE İKİ GEMİ

Öte yandan Dearsan Tersanesi ile Tanzanya hükümeti arasında iki de gemi inşa sözleşmesi imzalandı. Buna göre ilk inşa edilecek olan 3.500 GRT’lik Ro-Ro’nun 25 tır, 25 vagon veya 65 binek otomobil kapasitesine sahip olması planlanıyor. Gemi Tanganika Gölü’nde Kigoma Limanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kalemie Limanı arasında çalışacak ve ulaşımı altı saate indirecek. Geminin değerinin 63.467 milyon $ olacağını belirten Hammis, 36 ay içinde tamamlanacağını dile getirdi.

İkinci gemi ise Victoria Gölü’nde çalışacak ve kamyonlar ile vagonlar dahil olmak üzere 3.000 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 58 milyon dolarlık bu projenin ise 24 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

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