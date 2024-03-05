Aziz Yıldırım imzayı attı. Katar'a iki hücumbot siparişi

Katar'da devam eden DIMDEX Savunma Fuarı'ndan ilk sözleşme haberi geldi.

Katar Deniz Kuvvetleri ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi arasında iki adet FAC 46 hücumbot inşası için anlaşmaya varıldı.

Sözleşme törenine Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

Sözleşmeye göre, inşa edilecek olan iki hücumbot 46.75 metre uzunluğunda, 9.20 metre genişliğinde ve 1.90 metre drafta sahip.

Türk Loydu tarafından klaslanacak hücumbotların özellikleri şöyle :

GÖREV

Asimetrik Savaş

Devriye Görevleri

Bölgesel Suların Korunması

Deniz Korsanlığı ile Mücadele

Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadele

İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele

Keşif ve Gözetleme

Arama ve Koruma

Afet Yardım Operasyonları

Sınır Kontrolü

Üs ve Liman Güvenliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy : 46.75 m

Genişlik : 9.20 m

Draft : 1.90 m

Maksimum Hız : 40+ kts

Tam Yük Deplasman : 320 t

Seyir Siası : 1000 deniz mili

Tekne Malzemesi : Çelik

Üst Yapı Malzemesi : Sealium

Personel Sayısı : 24

Klas : Türk Loydu

SİLAH SİSTEMLERİ

1 x 40 mm Leonardo Baş Top Sistemi

2 x 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemi

2 x 12.7 mm Manuel Makineli Tüfek Sistemi

2 x 2 SSM MARTE ER Orta Menzilli Füze Sistemi

1 x 2 SAM SIMBAD-RC Hava Savunma Sistemi

SEVK VE ELEKTRİK SİSTEMİ

Ana Makineler : 3 x Dizel Ana Makine

Sevk : 3 x Su Jeti

Jeneratörler : 2 x Dizel Jeneratör