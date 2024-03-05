Aziz Yıldırım imzayı attı. Katar'a iki hücumbot siparişi

Katar'da devam eden DIMDEX Savunma Fuarı'ndan ilk sözleşme haberi geldi.
Katar Deniz Kuvvetleri ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi arasında iki adet FAC 46 hücumbot inşası için anlaşmaya varıldı.
Sözleşme törenine Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.
Sözleşmeye göre, inşa edilecek olan iki hücumbot 46.75 metre uzunluğunda, 9.20 metre genişliğinde ve 1.90 metre drafta sahip.
Türk Loydu tarafından klaslanacak hücumbotların özellikleri şöyle :
GÖREV
Asimetrik Savaş
Devriye Görevleri
Bölgesel Suların Korunması
Deniz Korsanlığı ile Mücadele
Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile Mücadele
İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele
Keşif ve Gözetleme
Arama ve Koruma
Afet Yardım Operasyonları
Sınır Kontrolü
Üs ve Liman Güvenliği
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam Boy : 46.75 m
Genişlik : 9.20 m
Draft : 1.90 m
Maksimum Hız : 40+ kts
Tam Yük Deplasman : 320 t
Seyir Siası : 1000 deniz mili
Tekne Malzemesi : Çelik
Üst Yapı Malzemesi : Sealium
Personel Sayısı : 24
Klas : Türk Loydu
SİLAH SİSTEMLERİ
1 x 40 mm Leonardo Baş Top Sistemi
2 x 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemi
2 x 12.7 mm Manuel Makineli Tüfek Sistemi
2 x 2 SSM MARTE ER Orta Menzilli Füze Sistemi
1 x 2 SAM SIMBAD-RC Hava Savunma Sistemi
SEVK VE ELEKTRİK SİSTEMİ
Ana Makineler : 3 x Dizel Ana Makine
Sevk : 3 x Su Jeti
Jeneratörler : 2 x Dizel Jeneratör