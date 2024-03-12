Aziz Yıldırım gitmesin istemişti. Ünlü hoca Türkiye'ye dönüyor

Kaynak: Fotospor
Aziz Yıldırım gitmesin istemişti. Ünlü hoca Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gitmesin diye açık çek verdiği ünlü teknik adam Dick Advocaat Antalya'ya geliyor.

Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde konumlanan ada ülkesi Curaçao'nun milli futbol takımı, Fenerbahçe'nin önceki teknik direktörü Dick Advocaat tarafından yönetiliyor.

Advocaat, takımını Türkiye'de antrenmanlarla hazırlayacak.

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Curaçao milli takımı, 18-25 Mart tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek bir eğitim kampına katılarak, Haziran'da gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası elemelerine hazırlanacak.

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21 Temmuz'da Alanya'da İngiliz ekibi Hull City ile bir maç yapacak olan Curaçao, bu karşılaşmadan üç gün sonra yerel takım Alanyaspor ile mücadele edecek.

Dick Advocaat, Türkiye'deki kamp hakkında olumlu düşüncelerini paylaştı:

Takım henüz tamamlanmamış olsa da, bu seyahatten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu, profesyonelliğimizi ortaya koyuyor.

Ayrıca, mevcut oyuncularla kaliteli antrenmanlar yaparak, her birini iyi bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyorum.

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