Aziz Yıldırım tarih verdi

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılış kurdelesini kesen Yıldırım, gazetecilere şunları söyledi:

"Yeni açılan şube hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi şart, ayrıştırıcı davranışlardan kaçınılmalı, ayrışma kulübe ve camiaya zarar verir. Bu zararlar bugün görünmeyebilir ama ileride 5 yıl, 10 yıl sonra ortaya çıkar. Ayrışma olduğu zaman birlik ve beraberlik bozulur. Fenerbahçeli, Fenerbahçeliyle çatışmaya başlar. Bu çok riskli bir durum, bu yüzden hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekir."

AZİZ YILDIRIM: "KİM FENERBAHÇE'NİN BAŞARISINI DİLEMEZSE ONLAR ŞEREFSİZDİR"

Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısını herkesin dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını dilemezse, 'onlar yok, ben varım' gibi şeyler söylerse, onlar şerefsizdir. Bakın ne kadar sert söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin hakkı. Başarısızlık da bizimdir ama biz yöneticiler kadar acı çekmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değil. O üzüntü veya başka olaylar devam eder." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, çocukların Fenerbahçeli olmadığını belirterek, "Bunu önlememiz lazım. Hep birlikte savaşmalıyız, yapılması gerekenleri yapmalıyız, Fenerbahçe kazanmalı. Fenerbahçe'nin bugün şu hakem şunu yaptı, bunu yaptı falan, Fenerbahçe'nin kurulduğundan beri bunlar hep var, Kurtuluş Savaşı'ndan beri, 1930'larda kulüp kapatılmak istenmiş. Yani Fenerbahçe tarihinde bunlar hep var. Çünkü Fenerbahçe toplumda öncü olan bir camiadır. Buna karşı, onu zayıflatmak, onu ortadan kaldırmak isteyenler de tabii ki olacaktır." dedi.

Yıldırım, "1 milyon üye" hedefine de değinerek, şöyle devam etti:

"İleride söyleyeceğim, konuşacağım, bugün değil ama. Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık problemi var ne de başka bir problemi var. Fenerbahçe'nin tek problemi var, başarı. Şu anda şampiyon olma ihtimalimiz var. Konferans, konferansta yemin ediyorlar. Onu alma ihtimalimiz var. Bu ikisini hep birlikte kenetlenip almalıyız. Sonra kavga ederiz. Kavga kolay iş. Bizim için çok kolay."

"DESTEK GEREKİYORSA VERİRİZ"

Yıldırım, kızgınlık ve kırgınlıkların Fenerbahçeli olmaya engel olmaması gerektiğini söyleyerek, "Fenerbahçeliyiz, başarıyı arzularız. Başarılı olmak da zorunludur. Bunu sağlamak için destek vermek gerekirse veririz. Bu destek bağırmak, çağırmak veya başka şeylerle olmaz. Duruşla da olur." şeklinde konuştu.