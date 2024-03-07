Aziz Yıldırım Milli sporcularla buluştu

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Aziz Yıldırım Milli sporcularla buluştu
Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı sporcuları Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve antrenörleriyle birlikte Vali Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun 2024 Trisome Games'i 19-26 Mart 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenleyeceğini Vali Yıldırım'a anlattı.

Vali Yıldırım, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak bilinen 'Trisome Games 2024'e katılacak olan sporculara başarı dileklerini ileterek sporcularla etkinlikler üzerine bir süre konuştu.

Ziyarette ayrıca Down Sendromlu Basketbol Milli Takım Antrenörü Bülent Ercan, Trabzon Özel Sporcular İl Temsilcisi Yahya Sekban, Sürmene Gençlik ve Spor Müdürü Kağan Seymen, Özel Sporcular Organizasyon Kurulu Üyesi ve Sürmene Muratlı Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Nurdan Turhan da yer aldı.

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