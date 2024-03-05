Aziz Yıldırım karar değiştirdi

Son zamanlarda adı sezon sonunda seçime gidecek Fenerbahçe’ye başkan adaylığı için anılan Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir imza geldi..

Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu ve savaş gemileri üreten Türk Tersanesi DEARSAN Nijerya ve Tanzanya açılımları sonrası karar değiştirerek rotayı bu sefer orta doğuya kırdı.

Yapılan açıklamaya göre DEARSAN Nijerya’ya ürettiği 2 deniz karakolu gemisinden sonra çok daha yüksek bir fiyat karşılığında Katar’a 2 adet hücum botu üretecek

Taraflar bugün resmi imzayı atmak için bir araya gelirken Sözleşme törenine Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı.

Sözleşmeye göre, inşa edilecek olan iki hücumbot 46.75 metre uzunluğunda, 9.20 metre genişliğinde ve 1.90 metre drafta sahip.

Hücum botların silah sistemleri ise şöyle:

1 x 40 mm Leonardo Baş Top Sistemi 2 x 12.7 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Makineli Tüfek Sistemi 2 x 12.7 mm Manuel Makineli Tüfek Sistemi 2 x 2 SSM MARTE ER Orta Menzilli Füze Sistemi 1 x 2 SAM SIMBAD-RC Hava Savunma Sistemi