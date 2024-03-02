Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı

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Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, Hatayspor maçı sırasında bir fotoğraf paylaştı, gündem oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile Mersin Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşma sırasında paylaşılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın maçı izlerken fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü Üyesi, Asfalya Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay'ın sosyal medyada yayınladığı fotoğrafta Aziz Yıldırım, Hatayspor karşılaşmasını ilgiyle takip ediyordu.

Paylaşılan fotoğrafta yer alan bir detay dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Aziz Yıldırım'ın; duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafın, diğer fotoğraflardan daha büyük olduğu görüldü.

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Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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