Aziz Yıldırım ne diyeceğini unuttu

Yıldırım'ın toplantısı özellikle sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Salonun hıncahınç dolu olması, Yıldırım'ın açıklamalarının merakla beklendiğini gösterdi.

"Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" sloganları eşliğinde konuşan Yıldırım, sık sık kesilen konuşmasına mizahi bir yaklaşımla "Sürekli sözümü kesiyorsunuz, ne diyeceğimi unutacağım" diyerek devam etti ve olası küfürlü tezahüratları engelledi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Fenerbahçe tarihine leke sürmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz.

Fenerbahçe'nin tarihine kazanan bir takım olarak geçeceğiz.

Bazıları aday olabilmek için Süper Kupa'yı ve genç oyuncuları araç olarak kullandı.

Biz 1919'dan beri Kuvayı Milliye'nin öncüleriyiz ve 3 Temmuz'da da aynı ruhla mücadele ettik.

SANSÜR İDDİASI

Ayrıca, Yıldırım'ın, "Her adaya üyelere bir SMS ile kendini ifade etme hakkı tanındı. Bizim metnimizi Ali Koç yönetimine ilettik ancak yönetim bu metni üyelere iletmemeye karar verdi" şeklindeki sansür iddiası da dikkat çekti.