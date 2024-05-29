Aziz Yıldırım'ın oy verdiği partiyi açıkladı

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Aziz Yıldırım'ın oy verdiği partiyi açıkladı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini yaklaşırken Rasim Ozan Kütahyalı, Aziz Yıldırım'ın siyasi görüşüyle ilgili bir iddiada bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Okan Buruk'un küfürlü tezahüratına değinen Rasim Ozan, "Ben de o görüntüleri izledim. Ne yazık ki, bu tür tezahüratlar bir Galatasaray teknik direktörüne yakışmıyor. Okan Buruk'un bu davranışı yanlıştı, keşke yapmasaydı" dedi.

Erden Timur'un bırakma kararını da değerlendiren Kütahyalı, "Galatasaray'da Erden Timur'un bir hafta içinde kararını vermesi bekleniyor. Umarım yönetimde kalır, ben de onun devam edeceğini tahmin ediyorum. Dursun Özbek ile olan iyi ilişkisi sürüyor" şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Sarı Lacivertli camiadaki havayı da değerlendiren asim Ozan Aziz Yıldırım'ın oy verdiği partiyi açıkladı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündem yaratan sözleri:

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Daha önce Ali Koç'un MHP'li olduğunu belirtmiştim. Ancak Bedri Baykam gibi sol görüşlü kişiler de onu destekliyor. Hâlâ camiada ve kongre üyeleri arasında destek görüyor.

Aziz Yıldırım ise Atatürkçü bir çizgiye sahip ve oyunu CHP'ye veriyor. Bu, ona yakın kişiler tarafından da biliniyor. Ayrıca, Sabah Gazetesi'nin Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ön plana çıkarıp Ali Koç'un demeçlerini daha az önemli bir şekilde vermesi dikkatimi çekti.

Sabah ve A Spor aynı medya grubuna ait. Ali Koç, bu nedenle takımını Türkiye Kupası'na göndermek istemiyor çünkü yayıncı kuruluş A Spor. TRT Spor'da Aziz Yıldırım'ın açıklamaları yer alırken, Ali Koç'un basın toplantısının yayınlanmaması ilginç."

"BÜYÜKEKŞİ GİTMELİ"

Mehmet Büyükekşi'nin bir an önce görevinden ayrılması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni bir kan değişimine ihtiyacı var. Servet Yardımcı'nın adaylığı var ve kazanma şansı oldukça yüksek görünüyor.

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