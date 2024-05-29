Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe maçındaki esrarengiz olayı açıkladı

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Erman Toroğlu Galatasaray Fenerbahçe maçındaki esrarengiz olayı açıkladı

Eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi maçı ile ilgili açıklama yaptı. Toroğlu, maçta yaşanan ilginç olayı ortaya çıkardı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuştu.

Erman Toroğlu, yaptığı flaş açıklamalarla gündeme oturdu.

''TİYATRO GİBİ SEYRETTİLER''
Sky Sports'ta yayınlanan programda konuşan Toroğlu, ''Galatasaray Fenerbahçe'ye yenildi değil mi? Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray seyircisi sana bir tuhaf geldi mi? Galatasaray seyircisi hem takımını ateşliyor, hem rakip takımın üstüne hem de hakeme yükleniyordu. Derbide öyle değildi. Niye? Biletini satan adam, takımını satmıştır! Localarını sattılar, biletlerini sattılar.

Hem de Hollanda'dan geldi biletler. Hollanda bağlantılı satıyorlardı. Biletini satman demek, takımını satman demek. Seyirci nasıldı ya, tiyatro gibi seyrettiler!'' ifadelerini kullandı.

Yayınlanan video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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